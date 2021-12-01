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Водитель легковушки погиб в аварии с большегрузом на Ставрополье

Водитель легковушки погиб в аварии с большегрузом на Ставрополье

Один человек погиб в результате аварии на трассе Ставрополь-Новомарьевская-Каменнобродская, где произошло столкновение ВАЗ-210540 с КамАЗом.

Уточняется, что водитель легковушки скончался в больнице.

Как сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России, погибший не являлся злостным нарушителем ПДД.При осмотре его автомобиля обнаружены технические неисправности. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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