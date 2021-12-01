Посольство России выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета

Российское посольство в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы республики.

"Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!" - говорится сообщении посольства в Twitter.

Вертолет Ми-17 разбился накануне при посадке в учебном центре "Гараэйбат", в результате погибли 14 человек, еще двое пострадали. Ведется расследование.