США, Германия, Франция и ФРГ обсудили Россию и сделку с Ираном

Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Великобритании, Германии и Франции ситуацию на российско-украинской границе и переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил по итогам их встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Риге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Стало известно, что шеф американской дипломатии обсудил с коллегами "угрозы для Европы, в том числе вызывающие обеспокоенность шаги России в отношении Украины". "Госсекретарь и министры иностранных дел также обсудили свою обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия по достижению взаимного возвращения [США и Ирана] к соблюдению СВПД в ходе переговоров, продолжающихся в Вене", - приводит слова Прайса ТАСС.