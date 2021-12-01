Эрдоган намерен обсудить с Путиным по телефону ситуацию с Украиной

В пятницу, 3 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в беседе стороны могут затронуть ситуацию на Украине, - сообщил сегодня на встрече глав МИД стран НАТО в Риге министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной, и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД РФ Сергеем Лавровым и Украины Дмитрием Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным", - рассказал турецкий министр, передает ТАСС.

Санкции против России не "решат проблему" и не помогут Украине, - уверены в Турции, добавил Чавушоглу.