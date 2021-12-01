В Дагестане 230 горных сел остались без электричества из-за непогоды

В горных районах Дагестана без света из-за непогоды оказались сотни населенных пунктов.

"Более 230 населенных пунктов в Касумкентском, Ахтынском, Дахадаевском, Акушинском, Гунибском, Тляратинском, Шамильском, Хунзахском, Гунибском, Левашинском, Кумухском районах Дагестана частично остались без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра", - сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ республики.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" восстанавливают электроснабжение.