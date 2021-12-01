Устойчивый снежный покров образовался в Москве к 1 декабря

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что выпавший минувшей ночью снег сформировал в Москве устойчивый снежный покров, пишет РИА Новости.

"В результате аномальных осадков, выпавших накануне в Центральной России, в столичном регионе, наконец-то, сформировался устойчивый снежный покров. Так, к 09.00 мск на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 см, на других городских станциях – в Тушино и на Балчуге снега еще больше – 9 см», - заявил синоптик.

Он добавил, что такие показатели «точь-в-точь соответствуют многолетней климатической норме снежного покрова для первой декады декабря".

В пятницу в столичном регионе ожидается оттепель, но снег уже не растает. На следующей неделе в Москве ожидаются новые снегопады, который увеличат высоту сугробов на 5-8 см.