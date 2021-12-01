Ветер в Сочи оборвал провода, повредил крыши и повалил деревья

Предгорные районы и сельские территории Сочи местами остаются без света из-за аварий на фоне сильного ветра, сообщили в администрации города, уточнив, что также ветер повалил 35 деревьев и повредил кровлю трех объектов.

Уточняется, что в настоящее время восстановлено более 50% поврежденных ветром энергообъектов. "В течение дня планируется завершить поэтапное восстановление всех пострадавших основных схем энергоснабжения", - говорится в сообщении горадминистрации.

Кроме того, сообщается о том, что в разных районах города было повалено 35 деревьев, также на трех объектах повреждена кровля. На местах проведены срочные ремонтные работы.