Непогода "отметилась" в столице Кубани

Ураганный ветер, накануне обрушившийся на Краснодар, не прошел бесследно для столицы Кубани: сегодня утром в полицию поступило 21 сообщение о повреждении автомобилей элементами различных уличных конструкций, ограждений, шифером, упавшими деревьями, мусорными баками.

Также поступила информация о перекрытии проезжей части дороги в результате падения деревьев на двух городских улицах, а также о повреждении проводов электросетей упавшими деревьями. Добрался ветер и до новогодней иллюминации в центре города на улице Красной, оборвав декоративные шары и разбросав их по веткам деревьев, - передает "АиФ-Юг".

Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий штормового ветра, - сообщает пресс-служба мэрии города.

С проезжей части дорог убраны пять упавших из-за сильного ветра деревьев, идут работы в различных микрорайонах краевого центра, поскольку несколько деревьев в разных районах города упали на контактную сеть трамваев и троллейбусов, вызвав сбои в работе общественного электротранспорта. Специалисты КТТУ убирают поваленные ветром деревья, восстанавливают работу сети.

В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение – сегодня в краевом центре ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и усилением ветра до 28 м/с.