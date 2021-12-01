Узбекистан построит свыше 20 крупных ГЭС за пять лет

В Узбекистане в ближайшие пять лет станет на 21 крупную гидроэлектростанцию (ГЭС) больше.

"Разработан 21 крупный проект по строительству электростанций общей мощностью 740 мегаватт. В частности, в следующем году планируется реализовать семь проектов суммарной мощностью 170 мегаватт, в 2023-2024 годах - 12 проектов мощностью 150 мегаватт, в 2025-2026 годах - два проекта мощностью 420 мегаватт", - сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В республике есть электростанции, работающие на нефти и газе, также строятся объекты зеленой энергетики, которые будут вырабатывать электричество из солнечного света, ветра и воды.

В последние годы в Узбекистане было построено 11 новых и модернизировано восемь ГЭС.

Кроме того, сформирован список 22 перспективных площадок для строительства мини-ГЭС, не требующих возведения плотин. В эта сферу планируется привлекать частный сектор.