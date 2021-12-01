"Волшебный чай" не достиг получателя в изоляторе в Буденновске

В Буденновске задержана женщина, подозреваемая в "незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере": она пыталась передать 12 чайных пакетиков с запрещенным веществом в изолятор.

Уточняется, что "злоумышленница с целью незаконной пересылки наркотических средств передала осужденному, находящемуся в ИВС ОМВД России по Буденовскому району продукты питания, среди которых было 12 чайных одноразовых пакетиков с наркотическим средством", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ставропольского края.

По факту было в возбуждено уголовное дело. Суд приговорил задержанную к восьми годам заключения в колонии общего режима.