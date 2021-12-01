Непогода закрыла Военно-Грузинскую дорогу для большегрузов

Сегодня утром из-за непогоды дорожные службы закрыли движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 07:50 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".