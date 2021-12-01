Взять кредит, чтобы отметить Новый год, готовы 11% россиян

Опрос сервиса Работа.ру показал, что каждый десятый россиян готов отпраздновать Новый год в кредит, пишет ТАСС.

"Кредит на новогодние праздники готовы взять 11% опрошенных, 89% респондентов не рассматривают для себя такой возможности", - говорится в результатах исследования.

Самый популярный размер кредит на новогодние праздники - до 50 тыс рублей, столько готовы взять 38% респондентов. Еще 25% россиян готовы потратить на Новый год до 100 тыс кредитных рублей. Часть граждан (19%) сообщили, что готовы взять в кредит более 250 тыс рублей, чтобы отметить новогодние праздники.

Кредиты россияне потратили бы на подарки - 56%, на праздничный стол - 36%, на путешествие - 23%, на развлечения - 15%, на занятия зимними видами спорта - 8%.

В опросе приняли участие 5 тыс россиян.