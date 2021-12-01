Цены на нефть возвращают утраченные позиции

Мировые цены на нефть сегодня утром скорректировали падение накануне и пошли в рост на ожидании заседания ОПЕК+, которое пройдет завтра.

Так, на 8:03 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,74%, до $71,12 за баррель, а январские фьючерсы WTI выросли на 2,6%, до $67,89 за баррель, - передает РИА Новости.

Напомним, днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель, а марки WTI - ниже $65 впервые с 23 августа. За весь ноябрь они отметились максимальным падением: Brent подешевел на 17%, а WTI - на 20%.