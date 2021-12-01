Израиль не откроется для привитых россиян из-за омикрон-штамма

Израиль планировал открыться с 1 декабря для иностранцев, вакцинированных "Спутником", однако появление нового штамма коронавируса изменило эти планы.

С 1 декабря страна на две недели вводит запрет на въезд иностранцев на фоне появления омикрон-штамма. Первый случай заражения новым штаммом в Израиле выявили 26 ноября. Власти страны приняли чрезвычайные меры для недопущения новых зараженных, закрывшись от иностранцев. Для возвращающихся в страну израильтян карантин увеличили до трех дней.

Канцелярия израильского премьер-министра добавляет, что в особых случаях могут даваться единичные разрешения на въезд при одобрении специальной комиссией по исключениям.