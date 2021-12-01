В Крыму устраняют последствия ночного шторма и готовятся к новому

В МЧС Крыма рассказали о последствия шторма, произошедшего минувшей ночью.

"За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов (электроэнергии) в семи муниципальных образованиях. Бригады "Крымэнерго" оперативно проводят восстановительные работы. Зафиксировано 21 происшествие с падением деревьев, 10 из них - на автомобили", - сообщил руководитель главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин.

Накануне вечером было выпущено срочное штормовое предупреждение. Ночью ветер ураганной силы был зафиксирован на метеостанции Ай-Петри - 41 м/с, на Ай-Петри выпало 54 мм осадков, в Керчи - 34 мм, в Симферополе - 31 мм.

Угроза непогода сохраняется в республике и в среду. "Ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с. В горах - 40 м/с", - предупреждают синоптики.

Ожигин пояснил, что на 1 декабря получено очередное штормовое предупреждение. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей региона по возможности оставаться дома.