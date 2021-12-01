Стало известно о новых симптомах штамма омикрон

Врач из ЮАР Унбен Пиллэй перечислил симптомы, которые проявляются у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

В настоящее время заболевание у пациентов проявляется в "очень легкой" форме, главным симптомом является сильная усталость.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели", - добавил врач.

Ни у одного пациента, инфицированного омикроном не произошло потери обоняния или вкуса. Многие пациенты - дети и молодые люди.

Новый штамм коронавируса омикрон впервые обнаружен в ЮАР и Ботсване в 20-х числах ноября, в настоящее время он выявлен более чем в 20 странах мира, среди которых Израиль, Великобритания, Австрия, Чехия, Германия, Гонконг. Инфицировано около ста человек.

Новый штамм имеет 32 мутации, что свидетельствует о высокой трансмиссивности этого варианта и его устойчивости к иммунитету от коронавируса.

В России омикрон пока не выявлен.