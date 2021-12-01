"Зеленые паспорта" по коронавирусу начали действовать в Грузии

В Грузии с 1 декабря начинает действовать система "зеленых паспортов".

В Минздраве страны сообщают, что "зеленый паспорт" положен полностью вакцинированным гражданам, а также тем, кто перенес COVID-19 и с момента подтверждения вируса прошло 14 дней, имеет свежий (до 72 часов) отрицательный ПЦР-тест или отрицательный экспресс-тест на антиген с 24-часовой валидностью.

Отныне в Грузии допуск в гостиницы, общепит, кинотеатры и театры, концертные залы и оперу, казино, развлекательные объекты, спа-центры и фитнес-клубы, на канатные дороги горных курортов будет осуществляться по ковидным паспортам. Нарушителей ждут штрафы.

В Грузии вводятся два COVID-паспорта - для внутреннего пользования создается бессрочный CovidPass Georgia, для поездок за границу - Georgia e-Health, он действует полгода и дает право на посещение 51 страны, включенной в цифровую систему COVID-сертификатов Евросоюза.