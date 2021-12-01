В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения 40 дней и менее.

Регистрацию и учет продукции в государственной системе "Честный знак" прошли почти 100% производителей такой продукции, отметили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"С 20 января, когда началась регистрация участников оборота в системе маркировки, к "Честному знаку" присоединились почти все производители, выпускающие продукцию со сроком годности 40 дней и менее. Они заказали необходимое оборудование, настроили процессы и готовы выпускать товары с кодами маркировки», - информирует ЦРПТ.

Выпускать коды готовы более 90 типографий, что покрывает потребности отрасли.

Отмечается, что молокоперерабатывающие предприятия заблаговременно начали подготовку к внедрению маркировки. «На большинстве предприятий уже завершены пуско-наладочные работы, производственные линии готовы", - добавили в Молочном союзе России.