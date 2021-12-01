Учебник об Ахмате-Хаджи Кадырове будут изучать в школах Чечни

В школьную программу Чечни включили новое учебное пособие, состоящее из архивных материалов и биографии первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил замминистра образования региона Ильяс Тааев.

"В школах Чечни в рамках предмета "История" будут изучать учебное пособие "Путь, озаренный светом", включающее многочисленные архивные и публицистические материалы конца 90-х - начала 2000-х годов. Пособием будут пользоваться обучающихся 9-11 классов для изучения истории края в контексте современной истории, а также проектной деятельности", - сказал Тааев, отметив, что в учебнике изложено подробное жизнеописание Ахмата-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

Учебник уже введен в школьную программу региона, его авторы и педагоги уверены, что материалы пособия послужат эффективным инструментом для понимания обручающимися истории региона как интегральной части российской и всеобщей истории, а также формированию российской гражданской идентичности, - добавил замминистра.

Напомним, Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чечни в октябре 2003 года, а 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". За мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, указом президента РФ ему было присвоено звание Героя России.