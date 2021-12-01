Стрельба в школе в США привела к жертвам

В школе города Оксфорд (штат Мичиган, США) произошла стрельба, 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, в результате погибли трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет, еще восемь школьников получили ранения.

"У нас есть восемь человек, которые получили ранения на разных этапах [инцидента], они находятся в трех различных больницах", - сообщил представитель местного полицейского управления на пресс-конференции.

Двое пострадавших сейчас получают помощь хирургов, еще шесть человек находятся в стабильном состоянии.

Стрелявший не оказывал сопротивления, он задержан полицией, пистолет изъят.

На месте ЧП работают около 100 сотрудников правоохранительных органов.