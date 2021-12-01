Морозный день начинается в Москве

В среду в Москве и Подмосковье ожидается небольшой мороз и снег, сообщается на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде временами ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 4 до 2 градусов мороза, по области - от минус 6 до минус 1 градуса", - рассказали синоптики.

Сильного порывистого ветра, какой наблюдался накануне, не будет, скорость западного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление днем достигнет 730 мм ртутного столба, ниже нормы.