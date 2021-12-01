В Казахстане нашли способ удержать цены на мясо и картофель

Правительство Казахстана решило ввести временный запрет на экспорт крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови.

"Межведомственная комиссия приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца", - сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

Ограничения вступят в силу в конце декабря. Ожидается, что они помогут не допустить роста цен на мясо, картофель и морковь.

Цена на говядину с начала года выросла в республике на 15% - на 292 тенге, на баранину на 21%, плюс 419 тенге.

При низкой загрузке мясоперерабатывающих предприятий растет экспорт живых бычков и баранов, что может привести к новому витку роста цен на мясо и мясопродукты.

Урожай картофеля и моркови позволяет покрыть внутренние потребности и сохранить экспортный потенциал. "Однако следует учесть, что в соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и картофеля, что влечет повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем рынке", - заметили в Минсельхозе.

Чтобы стабилизировать цены на корнеплоды и не допустить дефицита, экспорт временно запретят.