Россиян из Афганистана эвакуируют самолеты Минобороны

В Афганистан вылетели три российских военно-транспортных самолета, они уже добрались до Кабула.

Российские военные доставят в Афганистан гуманитарную помощь - 36 тонн, а также вывезут из страны граждан, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Третью эвакуацию самолетами более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах организовал по поручению президента Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу.

"Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул", - информирует пресс-служба ведомства.