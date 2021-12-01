В России стартует маркировка минеральной воды 

В России 1 декабря начинается маркировка минеральной воды, призванная избавить потребителей от контрафактной продукции на этом рынке, говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Отрасль завершает подготовку к старту маркировки минеральной воды, большинство крупнейших и ответственных компаний присоединились к ней, и на сегодняшний день в системе "Честный знак" зарегистрировано более 900 производителей и 130 импортеров, которые обеспечивают 95% общего объема рынка", - цитирует слова руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова ТАСС.

Компании уже начали тестовый и промышленный выпуск продукции и отгружают товары в торговые сети. Они сами заинтересованы как в дальнейшем развитии системы маркировки, так и в использовании новых механизмов и форматов взаимодействия с потребителями и партнерами, добавил Волков.

Регионами-лидерами по темпам присоединения к "Честному знаку" производителей минеральной воды стали Краснодарский и Ставропольский края, Московская область и Татарстан.

Напомним, 1 марта 2022 года требования к маркировке станут обязательными для прочих видов упакованной воды.