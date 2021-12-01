В Казахстане выявили 751 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 751 человека.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Карагандинской области - 128, в Нур-Султане - 125, в Павлодарской области - 89.

Общее число инфицированных в республике достигло 972 292 человек. Кроме того, зафиксировано 82 680 случаев ковидной пневмонии.

Лечение от коронавируса получают в настоящее время 25 694 человек, в тяжелом состоянии – 366 пациентов, в крайне тяжелом – 111 пациента, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.