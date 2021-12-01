Итоги сочинской встречи Путина, Алиева и Пашиняна подведут к концу года

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Сочи 26 ноября может послужить стимулом к восстановлению транспортной инфраструктуры и торговли на Южном Кавказе: стороны договорились подготовить к концу года механизмы по делимитации государственной границы, поскольку без нее невозможна дальнейшая реализация девятого пункта трехстороннего Заявления по Карабаху.

Однако скептики не торопятся с выводами, так как припоминают январскую встречу лидеров России, Азербайджана и Армении, на которой стороны также говорили о восстановлении транспортного сообщения в регионе, но спустя почти год оно так и не было реализовано.

В целом, сочинский саммит оказался благоприятным для всех его участников. Российская дипломатия подтвердила свой статус регионального модератора. Стороны подтвердили соблюдение договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года. С геополитической точки зрения, встреча продемонстрировала, что несмотря на многочисленные приграничные происшествия, в вопросах послевоенного урегулирования Баку и Ереван, прежде всего, ориентируются на Москву. Громких взаимных обвинений в дестабилизации ситуации в регионе не последовало, а сами переговоры прошли в спокойной обстановке. Принципиальное значение состоявшейся встречи заключается в том, что стороны принимают недопустимость военных действий и необходимость профилактики тех случаев, которые произошли на границе.

Проекты делимитации границы будут предоставлены после брюссельской встречи, намеченной на 15 декабря. Во многом это обусловлено тем, что пока не известно, о чем будут говорить Алиев и Пашинян на полях саммита "Восточного партнерства". Вероятно, Пашинян сконцентрируется на гуманитарных вопросах и на теме задержанных на территории Азербайджана граждан Армении, а Алиев сосредоточится на теме подписания окончательного договора о мире между Арменией и Азербайджаном. Баку стремится к стабилизации обстановки в регионе, так как сейчас Азербайджан занят восстановлением утраченной инфраструктуры на деоккупированных территориях и не заинтересован в том, чтобы ситуация в приграничных районах раскачивалась. Брюссельская встреча - это еще одна возможность проанализировать условия для дальнейшей работы по разработке механизмов демаркации границы.

В любом случае, в проигрыше останется "партии войны", чьи интересы ограничиваются личным обогащением. Будущее стран региона взаимосвязано, тем более если принять во внимание, что законы экономики не знают границ и национальностей. Восстановление инфраструктуры, в том числе приграничной, будет способствовать повышению уровня жизни, постепенно преодолевая экономический дисбаланс отдельных районов Армении и Азербайджана. Выгода очевидна для всех, вопрос заключается в том, хватит ли политической воли и ресурсов своевременно реализовать предпринимательский потенциал в новых условиях.

Между тем, Евросоюз попытается перезапустить процесс участия европейской дипломатии в процессе по демаркации границ. О возможности привлечения Минской группы ОБСЕ Никол Пашинян говорил в Сочи. Возможно, Брюссель изложит свое видение механизмов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. По крайней мере, с подобной инициативой в адрес ЕС может обратиться сама Армения, тем самым делегировав Евросоюзу часть своих полномочий.