В Узбекистане и Таджикистане нет места для афганских беженцев

Государства Центральной Азии остаются закрытыми для беженцев и просителей убежища из Афганистана и не намерены отклоняться от своей жесткой политики. Европейские страны тоже не спешат принимать беженцев, но готовы оказать финансовую помощь центральноазиатским государствам, чтобы те разместили мигрантов на своей территории. Пока это предложение никого не заинтересовало.

The Diplomat отмечает, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что НАТО предложила финансовую помощь в обмен на размещение тысяч беженцев. По мнению министра, такое предложение - попытка переложить ответственность за кризис, спровоцированный выходом западных военнослужащих из Афганистана, на соседние государства. Камилов дал понять, что Ташкент не способен контролировать приток просителей убежища, да и сами беженцы недовольны, поскольку стремятся устроиться в третьей стране за пределами региона.

По словам министра, Узбекистан решил не принимать беженцев в самом начале кризиса и политика страны не изменилась, благодаря помощи "Талибана" (движение запрещено в РФ), который представляется надежным партнером в сдерживании потока беженцев. Огромная масса жителей Афганистана хлынула в страну, ”мы договорились с талибами предотвратить бесконтрольное пересечение границы. Они помогли нам, успокоили людей, сказали им: возвращайтесь домой и живите в мире”, заявил Камилов.

Узбекистан не принял ни одного афганского беженца, а тем временем Таджикистан зарегистрировал у себя 7,5 тыс. беженцев с начала 2021 года до августа, когда международные перелеты из Афганистана были приостановлены. Вновь прибывшие, плюс, 6,5 тыс. беженцев, въехавших в страну ранее, - всего 14 тыс. афганцев проживают в Таджикистане. Но Душанбе перестал не только принимать новых просителей, но и начал отправлять в Афганистан тех, кто ждет ответа на свои заявления о прошении убежища. 11 ноября 11 афганских граждан были принудительно возвращены в Афганистан, под предлогом того, что у них нет разрешений на временное проживание, которые Таджикистан перестал выдавать в июле.

Несмотря на ограничения и закрытые границы, попытки попасть на территорию Таджикистана по-прежнему предпринимаются. Новостное агентство Afghan Islamic Press сообщило 5 октября, что пограничники-талибы вернули назад тысячу афганцев, которые пытались пересечь границу и попасть в Таджикистан с северной провинции Бадахшан. Сообщение подтверждает заявление председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова о том, что каждый день 500-600 человек из Афганистана пытаются пересечь границу с Таджикистаном.

Закрытые для Афганистана границы Центральной Азии явно не радуют европейские государства, которые хотят, чтобы региональные страны приняли определенное количество мигрантов до того, как они попытаются попасть в ЕС.

В августе министры иностранных дел ЕС опубликовали совместное заявление, выразив решимость ”предотвратить повторную неконтролируемую масштабную миграцию”, которую их страны уже переживали. Они порекомендовали своим странам ”поддержать ближайших соседей Афганистана, чтобы защитить всех нуждающихся хотя бы на начальном уровне непосредственно в регионе”. Тогдашний австрийский канцлер Себастьян Курц пошел дальше, даже назвав страны, в которых должны оставаться афганские беженцы: ”Люди, бегущие из Афганистана, должны оставаться в регионе. Соседние Туркменистан и Узбекистан приняли всего 14 и 13 афганских беженцев соответственно”.

Ни одна из центральноазиатских стран не собирается принимать афганских беженцев, и даже финансовая компенсация от европейских государств не может их убедить изменить свою позицию. Беженцы из Афганистана - проблема безопасности для Центральной Азии не меньшая, чем для Европы, при этом гуманитарный аспект - на втором месте для обоих регионов. Таджикистан размещает у себя наибольшее количество афганских мигрантов в Центральной Азии, но уже приостановил процесс принятия и начал депортации. "Талибан", в свою очередь, прислушивается к просьбе соседних центральноазиатских стран и России в отношении недопущения пересечения границ.