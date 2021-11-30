Названа должность Вигдорчик в сборной России по художественной гимнастике

Бывший главный тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик будет работать вторым тренером в команде России в групповых упражнениях, информирует пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

"После Олимпийских игр в Токио Вигдорчик предложила свою кандидатуру нашей федерации для работы со сборной России, и ее предложение было принято главным тренером сборной команды И. А. Винер-Усмановой, учитывая большой опыт и профессионализм госпожи Вигдорчик, а также принимая во внимание тот факт, что иностранные специалисты уже неоднократно привлекались к работе со сборной России", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Накануне президент ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила о том, что Вигдорчик получила приглашение работать в сборной России в групповых упражнениях.