Эрдоган: солидарность России и Турции увеличивает турпоток на курорты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в этом году турпоток из России вырос, это связано, по его мнению, с его солидарностью с российским лидером Владимиром Путиным.

"В текущем сезоне наблюдается серьезный приток туристов из России. Анталья сейчас привлекает российских туристов, численность которых не видели ни в один сезон", - отметил Эрдоган в интервью телеканалу ТРТ.

Причину популярности турецких курортов у россиян он видит в солидарности двух стран. "Конечно, наша солидарность с [президентом РФ Владимиром] Путиным, наша солидарность с Россией обеспечивают [Турции] приток туристов", - заявил президент Турции.