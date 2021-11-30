Адвоката Саакашвили обвинили в неуважении к суду

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против адвоката бывшего президента Михаила Саакашвили Ники Гварамии, говорится в опубликованном во вторник заявлении надзорного органа.

Уточняется, что дело было возбуждено по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судопроизводства".

"Во время судебного разбирательства адвокат Ника Гварамия обратился к участнику судопроизводства - прокурору - с оскорбительными словами, что в тот момент осталось вне внимания суда и других участников судопроизводства", - говорится в заявлении.

В следственном управлении тбилисской прокуратуры началось расследование по факту оскорбления участника судопроизводства на основании кадров, отснятых во время трансляции судебного процесса, уточняет ТАСС.