Дом-музей Коста Хетагурова полностью отремонтируют до конца года в Северной Осетии

Мемориальный Дом-музей, где появился на свет основоположник осетинского языка и литературы Коста Хетагуров, будет отремонтирован до нового года в высокогорном селении Нар, рассказал врио министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев.

"С 2020 года проделана большая работа, осложненная расположением здания в высокогорной местности. Она проводилась в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению 1100-летия крещения Алании", - цитирует его ТАСС.

По словам Моргоева, Дом-музей представляет собой двухэтажное здание с плоской крышей, террасами и площадками, сделанное в виде сакли по традиционной горской методике из камня. Обеспечена гидроизоляция террас, уже осуществлена внутренняя отделка помещений.

Врио министра уточнил, что на время ремонта экспозиция (фотографии, книги и материалы, изданные при жизни Хетагурова) была вывезена в другое место и сейчас возвращается обратно.