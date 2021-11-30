Резиденция главы Дагестана станет Центром для одаренных детей

Глава Дагестана Сергей Меликов передал резиденцию руководителя республики под строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей, проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"Сейчас правительство республики формирует проект учебного корпуса и общежитий на 240 мест. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года", - приводит слова врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева пресс-служба в рамках программы "ЦУР на неделе".

Уточняется, что в центре ежемесячно будут обучаться 200 детей, передает ТАСС.