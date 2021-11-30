Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Ингушетию в конце декабря

Дети Ингушетии готовят праздничные мероприятия к приезду Деда Мороза из Великого Устюга в конце декабря, такое сообщение распространила пресс-служба правительства республики.

"Праздничный поезд Деда Мороза прибудет в Ингушетию в конце декабря. На ж/д вокзал города Назрани он прибывает 26 декабря в 8:40 и отбывает в 12:00", - сказано в нем.

В программу праздника войдут концерт, викторина и получение подарков. "Гвоздем" программы станет общение с Дедом Морозом: он проведет тур по праздничному составу и сделает фото со всеми желающими.

Участие во встрече с Дедом Морозом примут воспитанники интернатов и школьники, всего около 100 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Посещение новогоднего поезда платное, билет на ребенка стоит 1 950 рублей, на ребенка с родителем - 2 450 рублей. В общей сложности планируется собрать пять групп, по 15 детей в каждой, уточнила министр образования республики Эсет Бокова.