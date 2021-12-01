Почти 500 км берегов очистили от мусора участники акции "Вода России" на Ставрополье

Жители Ставрополья в рамках акции "Вода России" в текущем году убрали мусор с 473 км берегов рек и озер, написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что работы ведутся ежегодно с апреля по октябрь. "В этом году в ней [акции] участвовало почти 13 тыс человек в 28 муниципалитетах - в три раза больше, чем предполагалось вначале", - пояснил он.

Владимиров добавил, что активнее всего участвовали в акции жители Ставрополя и Пятигорска, а также Ипатовского и Андроповского округов. Кроме того, прекрасно себя проявили экоактивисты из Невинномысска, Арзгирского и Кировского округов.