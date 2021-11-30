Туман в Нахчыване развернул самолет AZAL

Вынужденную посадку в Баку совершил во вторник самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-2251 Баку – Нахчыван.

Воздушное судно, вылетев из Баку, из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного тумана в пункте назначения, вернулось в аэропорт вылета. Соответствующее решение принял капитан лайнера, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий. Отметим, что сильный туман в Нахчыване сегодня также стал причиной задержек рейсов AZAL в этом направлении", - поделился перевозчик.