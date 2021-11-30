Памяти Лютфи Заде

Сегодня Google Doodle (тематические рисунки Google по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google) чествует американского программиста Лютфи Заде, который создал инновационную теорию ”нечеткой логики”. 30 ноября 1964 года Заде представил свою статью ”Нечеткие множества” - новаторскую работу, в которой была предложена концепция нечеткой логики, впоследствии примененная к всевозможным технологиям от японского метро до антиюзовых алгоритмов, обеспечивающих безопасность автомобиля на дороге, пишет Newsweek.

Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Будущий ученый переехал вместе с семьей в Иран, на родину отца, когда ему было 10 лет. Он закончил Тегеранский университет, а затем продолжил обучение в Массачусетском технологическом институте.

Свою будущую теорию Заде разрабатывал в течение десяти лет, пока учился и преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1949 году он получил степень доктора философии по специальности инженера-электрика.

В 1952 году вместе с профессором Колумбийского университета Джоном Рагацци представил исследовательскую работу по методу z-преобразования, который сегодня широко применяется в системах обработки цифровых сигналов.

В 1957 году Лютфи Заде получил степень профессора Колумбийского университета, в котором преподавал общую теорию систем. Через два года он был назначен профессором кафедры электротехники в Калифорнийском университете (Беркли), где он проработал 58 лет преподавателем и параллельно занимался своей новаторской теорией нечеткой логики.

Работа Лютфи Заде ”Нечеткие множества” была опубликована в 1965 году. Его теория предложила альтернативу жестким параметрам традиционной логики, допуская существование ”нечетких” границ, что более соответствует видению мира человеком.

Калифорнийский университет считает работу Лютфи Заде ранним подходом к созданию искусственного интеллекта. Структура нечеткой логики легла в основу множества современных технологий, включая систему распознавания лиц, кондиционеры, стиральные машины, автомобильные коробки передач, прогнозирование погоды, биржевую торговлю и рисоварки.

По данным Google, эта работа Лютфи Заде - одна из самых цитируемых в истории информационных наук: учащиеся ссылались на нее более 100 тыс. раз.

Более 33 тыс. патентов со словом ”нечеткий” в названии зарегистрированы в американской базе патентов, ждут одобрения десятки тысяч заявок: от систем наведения фокуса в камерах до автоматизированной системы управления поездами и других разработок, касающихся индустриальных технологий.

Лютфи Заде получил несколько национальных и международных премий, в том числе престижную награду Института инженеров электротехники и электроники, а также был членом различных академических учреждений, в частности американской Национальной инженерной академии.

Он также был членом научного сообщества Института инженеров электротехники и электроники, Американской ассоциации содействия развитию науки, Ассоциации вычислительной техники, Ассоциации развития искусственного интеллекта и Международной ассоциации нечетких систем.

В августе 2017 года Лютфи Заде обратился с письмом в администрацию президента Азербайджана, в котором попросил похоронить его на родине. Через месяц он умер, а еще через год на его могиле на Аллее почетного захоронения в Баку был установлен памятник - такой же неординарный, каким был сам ученый.