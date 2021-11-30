Анапу подтопило из-за сильного ливня

Вечером во вторник в Анапе прошел залповый ливень, подтоплены улицы и частные дворы.

"В результате залпового ливня на низинных участках улиц образовалось скопление поверхностных вод", – сообщает пресс-служба администрации курорта.

Вода зашла в несколько дворов по ул. Северная, подтопило Владимирскую, Астраханскую и другие улицы.

Затруднено движение автотранспорта.

Откачкой воды во дворах занимаются дежурные бригады городской службы спасения, задействованы мотопомпы и пять единиц техники.

Все коммунальные и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.