Главная » Новости

Анапу подтопило из-за сильного ливня

Анапу подтопило из-за сильного ливня

Вечером во вторник в Анапе прошел залповый ливень, подтоплены улицы и частные дворы.

"В результате залпового ливня на низинных участках улиц образовалось скопление поверхностных вод", – сообщает пресс-служба администрации курорта.

Вода зашла в несколько дворов по ул. Северная, подтопило Владимирскую, Астраханскую и другие улицы.

Затруднено движение автотранспорта.

Откачкой воды во дворах занимаются дежурные бригады городской службы спасения, задействованы мотопомпы и пять единиц техники.

Все коммунальные и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

1235 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!