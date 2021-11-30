Эрдоган: Турция стремится преодолеть напряженность с Израилем 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предпринять шаги по улучшению отношений с Израилем, наподобие тех, чтобы были предприняты для сближения с Объединенными Арабскими Эмиратами, пишет Times of Israel.

Напряженность между Турцией и ОАЭ была вызвана региональными вопросами, но в ходе визита наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммеда бен Заида на прошлой неделе в Анкару, контакты были налажены, благодаря подписанию многомиллиардного инвестиционного соглашения. "Мы сблизились с Эмиратами, и намерены сделать то же самое с другими странами”, - заявил Эрдоган турецким репортерам на борту самолета, возвращаясь из Туркменистана, передает телеканал NTV.

По его словам, турецкие послы смогут вернуться в Египет и Израиль спустя годы прохладных отношений. ”Мы уже приняли решение и назначим послов в соответствии с определенным графиком”, - сообщил Эрдоган, но при этом сам график не уточнил.

В 2018 году Турция отозвала израильского посла из-за убийства протестующих на границе с Сектором Газа. Отношения между Тель-Авивом и Анкарой остаются напряженными. В начале месяца израильская пара была обвинена в шпионаже в пользу Израиля. Через неделю после ареста Эрдоган распорядился, чтобы израильтян освободили и вернули домой. В ответ премьер-министр Нафтали Беннет поблагодарил турецкого лидера за ”личное вмешательство” и освобождение граждан Израиля.

Беннет также отметил, что ”каналы связи между двумя странами оставались эффективными, а стороны - благоразумными в кризисный период”. Администрация премьер-министра сообщила, что израильский премьер и Эрдоган взаимодействовали впервые с 2013 года.

После освобождения пары появились сообщения о том, что личное участие Эрдогана означает улучшение отношений между двумя государствами спустя долгие годы напряженности. Но на прошлой неделе Анкара обвинила Израиль в репрессивной политике в отношении палестинцев, в том числе упомянув о принудительном переселении жителей Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

”Мы должны приложить все возможные усилия, чтобы сохранить статус и неприкосновенность Иерусалима, столицы Палестины. Наша цель - прийти к устойчивому миру и стабильности на основе решения о создании двух государств для двух наций и в рамках установленных международных правил”, - заявил турецкий лидер. Но несмотря на резкую риторику Эрдоган добавил, что Турция заинтересована в диалоге с Израилем, и призвал к возобновлению израильско-палестинских мирных переговоров.