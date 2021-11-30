Россия вводит карантин для тех, кто возвращается из Африки

В России пока не выявлен омикрон-штамма коронавируса, для тех, кто возвращается из стран Африки, вводится двухнедельный карантин, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, ПЦР-тесты, используемые в России, способны выявить омикрон-штамм, а все вакцины - защищают от нового штамма.

"Сегодня уже совершенно очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболевания и после встречи с новым штаммом для возникновения тяжелого течения", - отметила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что для россиян, возвращающихся с юга Африки вводится 14-дневный карантин. "По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан", - указала она.

Также "рисковыми" странами являются те, где уже выявлен омикрон, это в том числе КНР, ЮАР, Великобритания.