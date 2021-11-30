Роспотребнадзор рекомендовал гражданам провести новогодние праздники в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что россиянам лучше остаться дома на новогодние праздники и не выезжать в другие страны.

"Новогодние праздники не за горами. Сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежами РФ, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома", - заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ во вторник.

Она напомнила о распространении омикрон-штамма в мире. "Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи", - подчеркнула она.

Многие страны стремительно закрывают границы, вводят карантинные ограничения. "У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, и к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И [можно] потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - добавила глава Роспотребнадзора.