Москвичей ждут неспокойные предзимья

Доцент географического факультета МГУ Павел Константинов сообщил о том, что предзимья в Москве в ближайшие годы часто будут сопровождаться перепадами давления, резким изменением температуры с плюсовой на минусовую. Кроме того, будут фиксироваться сильные ветра.

По словам Константинова, погода вторника отлично иллюстрирует будущую погоду в столице.

"Сегодня в Москве очень хороший пример грядущей погоды. Предзимья будут не спокойными, а вот такими - ветер, дождь, снег, гололедица", - сказал он, призвав "привыкать к такой погоде", передает РИА Новости.