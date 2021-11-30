Экс-мэр Пятигорска превысил полномочия на три года в колонии

Ленинский районный суд города Ставрополя приговорил экс-мэра Пятигорска Льва Травнева к трем годам колонии по делу о превышении должностных полномочий, отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья, передает корреспондент ТАСС.

Судья отметила, что Травнев вину не признал, поскольку, по его словам, постановления он подписывал после проверок и согласований различными специалистами. Также судья отметила, что согласование постановлений другими людьми не отменяет вины Травнева.