Мурашко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, говоря о ситуации с COVID-19 в стране, отметил, что в регионах наблюдается неравномерная ситуация с коронавирусом.

"В семи субъектах за последние 10 дней был рост коечного фонда, поэтому... ситуация пока далека от стабилизации, и нельзя сказать, что мы полностью справились с ситуацией", - сказал министр, добавив, что необходимо продолжать те ограничительные меры и вакцинацию против коронавирусной инфекции, "которая имеет эффект".