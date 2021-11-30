Северная Осетия приняла фестиваль идей и технологий

Фестиваль идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (КД НТИ) прошел в Северной Осетии, информирует пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что итоги мероприятия были подведены на заключительном мероприятии, которое прошло на базе гимназии "Диалог". "Во время церемонии открытия почтили память накануне ушедшего из жизни космического конструктора Руслана Комаева, активно поддерживавшего фестиваль", - указано в сообщении пресс-службы.

Министр науки и образования Северной Осетии Элла Алибекова вручила дипломы первой степени разработчикам, в их числе - Мадина Фардзинова, Давид Кибизов и Иван Ковалев и победителям хакатона Uniti - Константину Макиеву и Георгию Хечуеву, передает ТАСС, поясняя, что молодые люди работали в тандеме над созданием игры.