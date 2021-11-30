Лукашенко: "Белавиа" будет летать в Крым

Авиакомпания "Белавиа" будет летать в Крым, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

"Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше", - отметил Лукашенко.

Он сообщил, что полеты в Крым могут совершаться, например, чтобы перевезти граждан в белорусский санаторий в республике.

"Слушайте, у нас руки развязаны", - заявил белорусский президент. Также он сообщил, что сам хотел бы посетить Крым, а поездку планирует начать с Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что Александра Лукашенко ждет теплый прием. "Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани. В Севастополе хорошо в любое время года", - сказал губернатор.