В Киргизии прошли четвертые за год выборы

По результатам внеочередных выборов, которые прошли в Киргизии в воскресенье, в парламент страны прошли шесть политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер.Парламентские выборы в 2015 году проходили по пропорциональной системе, что позволяло победителям партии претендовать на 65 из 120 мест, напоминает Анатолийское агентство..

После того, как в апреле этого года в стране состоялся референдум по внесению изменений в конституцию, число депутатов в парламенте было сокращено до 90. Теперь выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата избираются по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. Более того, одна партия может получить не более 27 мест. Таким образом, новый парламент будет ограничен как в численности, так и в способности отстаивать свою позицию по важнейшим национальным вопросам.

Некоторые наблюдатели заявили, что такая фрагментация приведет к раздробленности и слабости законодательных органов, так как небольшие группы законодателей могут оказаться не в состоянии занять единую позицию по важнейшим национальным вопросам. По мнению киргизского политолога Игоря Шестакова, от некоторых независимых кандидатов ожидают, что они будут служить интересам своих округов, а не следовать линии действующей власти. Следовательно, именно эта группа законодателей будет стремиться к тому, чтобы их голос был услышан.

Для проведения реформ, направленных на построение сильного прогрессивного государства, кандидаты должны привнести в законодательный процесс компетентность, опыт, профессионализм, навыки и знания. Киргизии еще предстоит пройти большой путь.

Рассматривая причины, которые способствовали ослаблению законодательного органа, наблюдатели указывают на нерегулярный характер избирательного процесса, когда большинство партий не набирало самых достойных кандидатов, которые могли бы повысить прозрачность и подотчетность, а также внести вклад в эффективное управление.

Депутаты получат меньше полномочий

В Киргизии не так много политических партий, пользующихся широкой народной поддержкой. В основном они состоят из союзов, создаваемых группами (объединенными этническими, деловыми интересами и среди бывших должностных лиц) для продвижения своих интересов.

Киргизский политолог Эмиль Джураев отметил, что с принятием изменений в конституцию у депутатов остается меньше полномочий. Он выразил сомнение, сможет ли в результате этих изменений парламент по-прежнему иметь какой-либо значительный политический вес.

Однако наблюдатели признают, что, в отличие от прошлых выборов, к участию в этот раз было допущено большее количество политиков из соперничающих партий. Но тот факт, что на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1300 кандидатов от 21 политической партии, создает ощущение загруженности и замешательства, и негативно сказывается на сильных сторонах кандидатов.

Провластным партиям удалось обеспечить себе львиную долю в новом парламенте в следующем порядке: 15 мест от "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") получила 15 мандатов, "Ишеним" ("Вера") получила 12 мандатов,"Ынтымак" ("Гармония") получила 9 мандатов, "Ыйман Нуру" ("Луч веры") получила 5 мандатов.

Оппозиционная партия "Альянс" - левый либеральный блок - претендует на 7 мест, в то время как "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), возглавляемый Адаханом Мадумаровым, получила 6 мандатов.

Таким образом, заметны изменения в политической ситуации страны, и сокращение представительства политических партий в следующем законодательном собрании Киргизии может побудить их сформировать три фракции для продолжения своей парламентской деятельности. Однако новый парламент может оказаться не таким напористым, как его предыдущий созыв, поскольку по новой конституции власть сосредоточена в руках президента, считает киргизский политолог Марс Сариев.

Нельзя исключать риск того, что недовольные могут начать протесты с требованием отмены результатов выборов. Некоторые из них могут попытаться мобилизовать протестующих против повышения цен на бензин, продукты питания, уголь и электроэнергию. Но пока что восприятие действующего правительства не достигло критических значений, отмечает опытный киргизский политолог Бакыт Бакетаев.

Это может быть связано с тем, что до сих пор президенту Садыру Жапарову удавалось поддерживать положительное восприятие среди своих сторонников, отмечает Сариев, добавляя, что откровенные выступления президента по ряду неотложных национальных вопросов помогли ему завоевать доверие избирателей.

Четвертые за год выборы

Завершившиеся выборы стали уже четвертыми за последний год. В январе прошли президентские выборы и референдум по определению формы правления. Затем в апреле был проведен референдум по внесению изменений в конституцию, а в июле - выборы в местные органы власти. На всех этих выборах явка составила менее 40%. С учетом того, что явка избирателей на парламентских выборах в воскресенье составила 34,43%, похоже, что такое обилие голосований утомило избирателей. Это на 23% ниже, чем на парламентских выборах 2015 года, когда явка составила более 57,56%.