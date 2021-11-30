Чеченским производителям поможет фонд развития промышленности

В Чечне в скором времени будет создан региональный Фонд развития промышленности, который создается для предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности: распоряжение об этом подписал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, документ уже опубликован на сайте главы региона.

"Создать некоммерческую организацию "Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики" и установить, что целью деятельности фонда является содействие реализации государственной промышленной политики в Чечне. Определить основным видом деятельности осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности", - говорится в документе, передает ТАСС.

Профильное ведомство разработает и утвердит устав фонда, создаст наблюдательный совет и утвердит его состав, а также назначит руководителя, - говорится в документе, не уточняя сроки создания фонда.