У Северной Осетии будет программа национально-культурного развития

Уже до конца текущего 2021 года власти Северной Осетии разработают Госпрограмму национально-культурного развития осетинского народа, рассчитанную до 2025 года - такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло.

"Программа должна быть рабочей и исполняемой. Давайте перейдем к конкретике. Все, что нереально к исполнению на сегодняшний день по той или иной причине, частично исключить или передвинуть, но программа должна быть"живая". С 1 января она должна работать", - сказал глава республики, обращаясь к министру Северной Осетии по национальной политике и внешним связям Алану Багиеву, передает ТАСС.

В республике уже начато согласование мероприятий программы с госорганами, - говорится в сообщении.