Экологи КБР смогли сохранить леса республики

Кабардино-балкарским экологам удалось на 100% выполнить проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" на 2021 год, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Основным целевым показателем проекта было обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, и его удалось полностью выполнить", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Для оснащения лесхозов в 2021 году министерство закупило шесть единиц лесопожарной техники и 59 единиц лесопожарного оборудования, в том числе мотовездеходы с прицепом, пожарную автоцистерну, беспилотные летательные аппараты, лесопосадочную машину для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и многое другое.

Властям КБР в уходящем году удалось не допустить лесных пожаров, и этому способствовало и наличие новой техники, и ее эффективность в деле. Также техническое обеспечение позволило провести посадку лесных культур на площади более 148 га, говорится в сообщении.