В Россию пришел аналог TikTok - Yappy

Приложение Yappy, в котором, как и в TikTok, будут содержаться короткие вертикальные развлекательные видео, теперь доступно для всех пользователей iOS и Android.

"Социальная сеть стала доступной для всех пользователей на платформах iOS и Android. IT-новинка будет отвечает последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", - сообщили в компании-разработчике Ritm Media, пишет ТАСС.

В приложении есть широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео, в том числе доступен раздел подборок, видео из которых можно использовать для создания собственного контента. Подборки будут регулярно обновляться.

В запуске приложения Yappy в России принимают участие Анна Хилькевич, Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс и другие.